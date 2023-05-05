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Kılıçdaroğlu, Memurlarla İlgili Açıklama Yapacak

Kılıçdaroğlu, Memurlarla İlgili Açıklama Yapacak

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, 'Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım; gece 01: 00'de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek' paylaşımı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım; gece 01: 00'de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek" paylaşımı yaptı.

CHP Lideri Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, bu gece saat 01: 00'de memurlarla ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım; gece 01: 00'de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek."

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Twitter Politika Haberler

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