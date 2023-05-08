Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz

'EĞİTİMDEN KOPARILAN ÇOCUKLAR VAR'

'EĞİTİM, SİYASETİN GİREMEYECEĞİ BİR KURUM HALİNE GELECEK'

'MESLEKİ DİPLOMALAR TÜM DÜNYADA GEÇERLİ OLACAK'

Yapmayı planladıkları eğitim düzenlemesinin sonucu olarak devlet okullarının hızla toparlanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu devrimin çok önemli bir kolu da mesleki eğitim. Ülkemizin bir işsizlik problemi var ama ondan öte bir sorunumuz daha var. O da mesleksizlik. Gençler iş bulamıyor. İşverenler de işe uygun mesleki birikim ve özgüvene sahip yetkin eleman bulamıyor. İşte bu kısır döngüden hızla çıkacağız. Hem kadim mesleklerimizi hem günümüzün ihtiyaçlarını hem de bugün var olmayan geleceğin mesleklerini kapsayacak şekilde tüm mesleki eğitim sistemini yeniden inşa edeceğiz. Terzilik, kaynak ustalığı, dron pilotluğu, yazılımcılık da dahil tüm meslekler radarımızda. Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerin onlarca yıl önce çözdüğü gibi, tüm dünyadaki en iyi mesleki eğitim uygulamalarını çalıştık ve Türkiye'ye uygun muhteşem bir sistem hazırladık. Uluslararası standartlarda eğitim ve uluslararası geçerlilikte diploma veren yepyeni bir model çalıştık. Gençlerimizin mesleki diplomaları tüm dünyada geçerli olacak. Kazandıkları bu yetkinlikleri, ülkeden kaçmak için değil, dünyayı görmek ve ülkelerine dönüp uygulamak için kullanacaklar. Hatta bu eğitim uygulamalarını, zaman içinde ihraç eder hale de geleceğiz" ifadelerini kullandı.