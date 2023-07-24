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Kılıçdaroğlu Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutladı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin tapu senedi Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin tapu senedi Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu İsmet İnönü Politika Haberler

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