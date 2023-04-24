Kılıçdaroğlu: Kurban Bayramı'nda tüm emekliler bankada 15 bin liralarını görecekler

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Bulaşmaları kapsamında Uşak'ta halka seslenip, "Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda tüm emekliler bankaya gidecekler, 15 bin liralarını görecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Bulaşmaları kapsamında Uşak'ta halka seslenip, "Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda tüm emekliler bankaya gidecekler, 15 bin liralarını görecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Uşak'a geldiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halka seslendi. Konuşmasına, mitinge katılmak isteyen taşeron işçilere izin verilmediğini belirterek başlayan Kılıçdaroğlu, "Kendilerine sesleniyorum hiç meraklanmayın. Az kaldı göreceksiniz. Devlet taşeron çalıştırmaz. Kadrolu işçi çalıştırır. Onların gönülleri rahat olsun. İktidara geldiğimizde taşeron işçi diye bir şey olmayacak hepsi kadrolu güven içinde çalışacaklar" dedi.

Miting sonunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile beyaz güvercin uçurdu. Kılıçdaroğlu'na kara kalem resmi ile Eşme kilimi hediye edildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.