Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim. En büyük günah kul hakkı yemektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim. En büyük günah kul hakkı yemektir. Allah aşkına oy vermeyin, günaha ortak olmayın. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyeceğiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da Anıt Park'ta düzenlenen mitinge katıldı. Alanda, 'Kurtuluşun topraklarına Bay Kemal'le bahar gelecek', 'İlk turda bitmeli', '1923 Mustafa Kemal, 1973 Karaoğlan, 2023 Kemal Kılıçdaroğlu', 'Afyon'da yetişir haşkeş, Kılıçdaroğlu kimseye çekmez peşkeş' yazılı çok sayıda pankart açıldı.

İktidarı tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "O tank palet fabrikasını Katar ordusundan alıp şerefli ordumuza yeniden teslim edeceğim. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Bütün hastanelerini elinden aldılar. GATA başta olmak üzere bütün hastaneleri açacağız ve şerefli ordumuza teslim edeceğim. 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir. Ekrem başkanın güzel bir sloganı vardı, 'Her şey çok güzel olacak.' Gerçekten de her şey çok güzel olacak ve Bay Kemal sözünden asla dönmeyecek" dedi.