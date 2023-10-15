Kılıçdaroğlu: Kongrelerden sonra parti aleyhine konuşanları partiden ayıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kongrelerimiz yapılıyor. Tartışmalar oluyor, gayet güzel. ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Çok açık, çok net söylüyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kocaeli'de düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu. Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılması planlanan yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kurultayda CHP'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz"

CHP'nin 100 yıllık bir parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partide yenilenmeyi sağlayan hukuki metnimizin adına biz tüzük diyoruz. İnşallah kurultaydan 20 gün sonraydı tüzük kurultayını yapacağız. Bu kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Bir çalışma yapılıyor. İl başkanlarından, ilçe başkanlarından, milletvekillerinden, sivil toplum örgütlerinden örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar, bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse bir cinsiyet kotası getireceğiz. Benim şahsi kanaatim cinsiyet kotasının yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'si kadın, yüzde 50 erkek olması lazım. Fermuar sistemi getireceğiz. Bakalım inşallah kurultayımız bunu kabul eder. Merkez Yönetim Kurulunun üye kabulüne sınır getireceğiz. Bir ilden bir ilçeden hemen 5 bin tane üye getirin MYK'dan geçirelim. Bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde 1'i geçer, 2'si geçer, önemi insanlar Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye üye olurlar. Bir yeri kontrol etmek için 5 bin kişiyi üye yapalım, kimsenin de haberi yok, bunu da kaldıracağız" dedi.

Milltevekillerine 3 dönem sınırı

Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getirileceğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "3 dönemden sonra milletvekili olamayacak. Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Belediye meclisinde bir veteriner hekim, yeminli mali müşavir, hukukçu olmalı. Bölgenin, kentin özelliğine göre belli kotaların gelmesi lazım. Bu kotaları da getireceğiz. Avukat olmalı, mimar olmalı, kent plancısı olmalı. Danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetimi düşmüş sayılacak. Bunu da yazacağız. Kimse kusura bakmasın. Oturacaksın. Danışma kurulunuı toplayacaksın, var olan kentin sorunlarını masaya yatıracaksın. 3 kez arka arkaya toplanmadıysan o il düşmüş olacak. Mahalle temsilciklerinde en az 1 kadın 1 erkek olacak. Tek başına erkek olmayacak. Bizim evlere girmemiz, kadınlarla konuşmamız, onlarla sohbet etmemiz, dertlerini dinlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Seçimlerde oyunu düşüren il kendiliğinden düşmüş olacak"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir genel sekreterlik mekanizması olacak. Bilim Yönetim Kültür Platformunu da yeniden yapılandıracağız. Burası politika üretim merkezi gibi çalışacak. Seçimlerde oyunu düşüren il kendiliğinden düşmüş olacak. 'Yükseltiyorsan tamam. Oyun düştüyse kardeşim kusura bakma. Ayrılın yeni yönetim gelsin' diyeceğiz. Delege sisteminden hepiniz şikayet ediyorsunuz. Delege sistemini kaldıracağız arkadaşlar. Delege sistemi çatışmalara yol açıyor. İç denetim mekanizması oluşturacağız. Tüzükte parti denetçileri olacak ve bunlar denetleyecekler."

"Onu partiden ayıracağım"

Partililere önemli uyarıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kongrelerimiz yapılıyor. Tartışmalar oluyor, gayet güzel. ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Çok açık, çok net söylüyorum" dedi. - KOCAELİ