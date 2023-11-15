Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 40. kuruluş yıldönümünü kutladı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını açıkladı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet coşkusu yaşayan Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıldönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet coşkusu yaşayan Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi iletiyorum."