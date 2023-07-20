Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında KKTC'nin kurucularını ve şehitleri anarak barışı getirmek için mücadele edenleri saygıyla anıldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, adaya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."