CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Özdenefe ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti. (DHA)