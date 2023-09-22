Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Özdenefe ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi. Görüşme, CHP genel merkezinde gerçekleşti ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da hazır bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
Özdenefe, Kılıçdaroğlu'na işlemeli bir tablo hediye etti.
Kaynak: ANKA / Politika