Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Özdenefe ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi. Görüşme, CHP genel merkezinde gerçekleşti ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da hazır bulundu.