Kılıçdaroğlu, 'Kiralar' Notuyla Barınma Krizine Çözüm Önerilerini Açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Kiralar' notuyla yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşanan barınma krizine yönelik çözüm önerilerini ve vaatlerini açıkladığı videoda, dar gelirli vatandaşları yuva sahibi yapacaklarını, halk konutta oturan vatandaşın kirasının asgari ücretin yüzde 20'si olacağını, ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun hedefi, beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkarmak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Kiralar" notuyla barınma krizine ilişkin çözüm önerilerini açıkladığı yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, " Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef, beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkarmak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kiralar" notuyla Twitter hesabından yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşanan barınma krizine yönelik çözüm önerilerini ve vaatlerini açıkladığı videoda, şunları söyledi:

"2002'DE NÜFUSUN YÜZDE 75'İ EV SAHİBİYKEN, BUGÜN BU ORAN YÜZDE 55'E DÜŞTÜ. GÖRÜYOR MUSUNUZ, ŞU KORKUNÇ DURUMU?"

"Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kiralar konusu var. Tabi asıl sorun, Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken, bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Görüyor musunuz, şu korkunç durumu? Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış, doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların, hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal. Bir yıl içinde kiralar, yüzde 197 arttı. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken; bir evin kirası ortalama 7 bin 400 liraya çıktı. Bütün bir ay gece gündüz çalış, yüklen yüklen yüklen… Sonra kazandığın üç kuruşun 2'si kiraya gitsin. Bu Erdoğan kapitalizmin altında böyle ezil.

"TOKİ, SON 20 YILDA 506 BİN 861 KONUT YAPTI. SİZCE NEDEN KONUT SAYISI BU KADAR DÜŞÜK?"

Türkiye'de evlenme yaşının yükselmesinden dem vuran saraylının bu gençler, bu kiraları nasıl ödeyecek sorusuna yanıtı yok. Çünkü, sorunu yaratan kendisi. Konut sektörünü, rant alanına dönüştürdüler. Çetelere buradan gelir ve servet transferi yaptılar. Çeteler semirirken, halk anayasal hakkı olan barınma hakkından dahi yoksun bırakıldı. Bakın, dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ'yi konut dışında beşli çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı, hele hele yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Konut, barınma, kira krizini çözmek için 'İkinci Yüzyıl Programı'nı geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında toplu konut idaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak.

"HALK KONUTTA OTURAN VATANDAŞIN KİRASI ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20'Sİ OLACAK"

Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef, beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkarmak. Devlet, yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşulları ile sunacak.

"ÜLKEMİZDE EV SAHİPLİĞİ YENİDEN YÜZDE 75'LERE GELECEK"

Son olarak da ister ayrımcı desinler ister ırkçı desinler ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancıya koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek. Artık kimse, kendi yurdunda garip, öz vatanında parya olmayacak. Bir de tüm bunların üstüne sığınmacıları, iki sene içinde kendi ülkelerine uğurlandığımda fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde 75'lere gelecek. Kalın sağlıcakla."