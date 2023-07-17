Kılıçdaroğlu, KESK Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetiyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, KESK heyetini CHP genel merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil, Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyeti, CHP genel merkezindeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.