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Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil, Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyeti, CHP genel merkezindeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil, Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyeti, CHP genel merkezindeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Bozgeyik Politika Haberler

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