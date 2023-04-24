Kılıçdaroğlu Kars'ta konuştu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kars İl Başkanlığının organize ettiği programda vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu; Kars, Türkiye ve dünyaya bahar geleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseyi kimliğinden dolayı ötekileştirmemeyi, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı duymayı, insanı insan olarak kabul edip ona hizmet etmeyi, ayrımcılık yapmamayı temel ilke olarak kabul ettim ve bunu adalet içinde yerine getireceğim. Size sözüm sözdür" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bakınız son 5 yıla göre gelirimiz düştü mü? Son 5 yıla göre hayat pahalılığı arttı mı? Pazara çıkamıyorsunuz, sorunlarınız var. O zaman eğer 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bizim sorunlarımızı çözemedilerse, bizi birbirimize düşman eder hale getirdilerse o zaman yapacağımız bir şey var, değiştirmek. Değiştirmek kadar güzel bir şey yoktur. İktidarı değiştireceğiz. Daha ahlaklı, daha temiz, daha güzel bir iktidar getirmek hepimizin ortak görevidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bazı emekli kardeşlerim demiş ki, 'Kılıçdaroğlu geldi, güzel ama hiç 15 bin liradan söz etmedi. Ondan vaz mı geçti?' Ağzımdan çıkan bir söz mutlaka yerine gelecektir. Emekli kardeşlerim üzülmesinler; ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda en az asgari ücret kadar birer aylık ikramiye ödenmesini istedim ve savundum. Vermediler, düşük verdiler. Şimdi diyarlar ki asgari ücretin biraz altında verdiler, emekliye zam yaptık diyorlar. Adalet, adalet, kişinin emekli olması ne demektir. Oyunuzu kullanacaksınız, Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, Kurban Bayramı'nda bankaya gideceksiniz, 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Kars'taki programa; Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından milletvekili adaylarını Karslılara tanıtarak oy istedi. Programın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kars'tan ayrıldı. - KARS

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023