KILIÇDAROĞLU, KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ağustos'ta düzenlenecek liderler buluşması öncesinde, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile genel merkezdeki makamında görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenilirken, görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Politika