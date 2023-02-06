Kılıçdaroğlu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgede çalışan arama kurtarma ekiplerine, AFAD yetkililerine, askerlerimize, hayat kurtaran...
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Kılıçdaroğlu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgede çalışan arama kurtarma ekiplerine, AFAD yetkililerine, askerlerimize, hayat kurtaran herkese yürekten teşekkür ediyoruz.
Kılıçdaroğlu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bölgede çalışan arama kurtarma ekiplerine, AFAD yetkililerine, askerlerimize, hayat kurtaran herkese yürekten teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA / Politika