Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' adlı sosyal medya kullanıcısına dava açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' adlı sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği belirtildi. Ayrıca Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira kapsamlı paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği ifade edildi. Dilekçede ayrıca, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.