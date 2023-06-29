Kılıçdaroğlu İsveç'te Kur'an-Kerim Yakılmasını Kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-Kerim yakılması eylemini kınadı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum" dedi.