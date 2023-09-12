Kılıçdaroğlu, İstanbul metrolarındaki sabotajı kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan sabotajı kınayarak, yaşlı ve engelli vatandaşlara yapılan bir sabotaj olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın videosunu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte. Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul'a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın bir yenisini gerçekleştiren bir grup gencin, çıkışta bekleyen A Haber kameralarına verdiği röportajın görüntülerini yayınladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin yayınladığı videoyu alıntılayarak bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte.

"SEÇİMİ YALAN, DOLAN, İFTİRA VEYA BÖYLE AHLAKSIZLIKLARLA KAZANACAĞINIZI SANIYORSANIZ, ÇOK YANILIYORSUNUZ"

Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul'a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz."