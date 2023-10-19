Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı ve İlçe Başkanları ile bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İlçe Başkanları ve il yönetimini kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika