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Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir çiftin nikah şahitliğini yaptı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Muharrem Karabayır ve Aleyna Tekin çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Kılıçdaroğlu, çiftin düğün törenine katılarak ailelere 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Muharrem Karabayır ve Aleyna Tekin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mahmut Karabayır ve Nazlı Karabayır'ın oğulları Muharrem Karabayır ile Aleyna Tekin'in düğün törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, Karabayır ile Tekin ailelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Politika Haberler

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