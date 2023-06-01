Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.