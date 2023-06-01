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Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Kabul Etti

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Kabul Etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde bir araya geldi.

İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Politika Haberler

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