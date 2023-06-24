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Kılıçdaroğlu, İsmail Hakkı Tonguç'u anma mesajı paylaştı

Kılıçdaroğlu, İsmail Hakkı Tonguç'u anma mesajı paylaştı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve minnetle andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve minnetle andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile özellikle köy çocuklarının geleceğine ışık tutan, onları sanat etkinlikleri ve kurslarıyla buluşturan, aydın eğitimciler ve meslek insanlarının yetişmesini sağlayan köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç'u saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika

İsmail Hakkı Tonguç Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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