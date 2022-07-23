Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim (2) - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim (2)

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Politika
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Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim (2)

'HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLMELİYİZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan Mübadele Kahvesi'ne gelerek, burada muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

'HUZUR İÇİNDE YAŞAYABİLMELİYİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan Mübadele Kahvesi'ne gelerek, burada muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Bir süre burada sohbet eden Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "2023'te Cumhuriyet'in ikinci 100 yılına başlayacağız. Geçen bir 100 yıl içinde büyük acılar yaşadık. Bu ülkede başbakan, bakanlar, gencecik evlatlarımız idam edildi. Artık bu acılara son vermemiz lazım. Ülkemizi demokrasiyle taçlandırmamız lazım. Benim düşüncem şu, muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Çünkü bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Çünkü size her görüşten insan gelecek. Siz hepsini dinlersiniz. Hepsinin sorununa çözüm üretirsiniz. Ancak yukarıdakiler pek öyle değil. Benim bütün amacım hiçbir vatandaşı ırkına, inancına, kökenine bakmadan bütün insanları kucaklamak. Artık kavgadan bıkmadık mı? Artık huzur içinde kendi ülkemizde yaşayabilmeliyiz" dedi.Daha sonra Mübadele Evi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Politika

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