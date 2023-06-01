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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Kabul Etti

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Kabul Etti

Politika Haberleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu genel merkez binasında kabul etti. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu genel merkez binasında kabul etti.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Politika Haberler

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