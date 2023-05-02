Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nın 'dark web' iddiasına cevap verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nın seçim sürecinde 'dark (karanlık) web' dünyası ile anlaşmaya çalıştığını iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu iddialara cevap vererek, dezenformasyonla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nın seçim sürecinde 'dark (karanlık) web' dünyası ile anlaşmaya çalıştığını ileri sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır" ifadelerini kullandı.ALTUN'DAN CEVAPİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, Twitter'dan açıklamada bulundu. Altun, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış. Esef duyduk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan AJANS'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir. Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu; hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir" dedi.Altun, devletin ve milletin çıkarlarını gözetmenin sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki profesyonellerin elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Biz, milletimizin emrindeyiz. Milletin iradesi bizim için kutsaldır. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz. Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz. Sorumluluk bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Takdir yüce milletimizindir."