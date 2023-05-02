Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nın 'dark web' iddiasına cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nın seçim sürecinde 'dark (karanlık) web' dünyası ile anlaşmaya çalıştığını iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu iddialara cevap vererek, dezenformasyonla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı'nın seçim sürecinde 'dark (karanlık) web' dünyası ile anlaşmaya çalıştığını ileri sürdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır" ifadelerini kullandı.