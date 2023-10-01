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Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bombalı saldırı girişimi hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede saldırı girişimi ve yaralı emniyet mensuplarının durumu ele alındı.