Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bombalı saldırı girişimi hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede saldırı girişimi ve yaralı emniyet mensuplarının durumu ele alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırı girişimine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırı girişimi ele alındı. Yaralı emniyet mensuplarının sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika