CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Barışa, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Barışa, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız" dedi.

Yenimahalle Belediyesi, pandemi nedeniyle toplu iftarlara verilen iki yıl aranın ardından iftar yemeği düzenledi. Batıkent Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleşen iftar yemeğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. İftar yemeği sonrasında kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Barışa, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız. Biliyorum çok sorunlarımız var. Ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize, dostluğumuza ve kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Barışa, hakka ve hukuka ihtiyacımız var. Ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını hukukunu bir başkasının gasp etmesine engel olacağız. Dolayısıyla dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin ve huzurun olmasını ve kucaklaşmayı arzu ediyoruz. ve bu arzumuzu da hep birlikte hayata geçireceğiz. Hepiniz sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

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