Kılıçdaroğlu: Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var; Atatürk Havalimanı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu; Atatürk Havalimanı" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı. Konuşmasına Atatürk Havalimanı'nın tarihini anlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir meselem var. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu; Atatürk Havalimanı. Bu havalimanını birçoğumuz; yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Yeşilköy'ün kökleri 1912'de kurulan Tayyare Mektebi'ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı Kahramanları; Vecihi Hürkuş'lar, Ahmet Ali Çelikten'ler, Mehmet Fazıl Bey'ler ve daha niceleri hep Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları o insanların yetiştikleri okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan Hava Kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler, öyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasbet" ifadelerini kullandı.

"Bir hayalim daha var. SNC uzayda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser çalışmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim; Canan Dağdeviren'le, Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren'le MIT Üniversitesi'nde tanıştım ve konuştum. Onu da mutlaka 'Google'da aratın. Onu da göreceksiniz. Onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi Türkiye için çalışacak. Bunu da Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız. Genç arkadaşlarım unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamleyle; yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi, tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız. İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan 'Dream Chaser Uzay Mekiği' 2015'te 'Marslı' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi 'Dream Chaser'ları da olacak. Ha şunu da söyleyeyim. Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına dönüştürmeyecek. Bizim iktidarımızda; devlet, devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum sevgili genç arkadaşlarım."