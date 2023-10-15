Kılıçdaroğlu, Gürün'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Gürün'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika