Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Engelli ve Yaşlı Seçmenlerin Oy Kullanma Sürecini Kolaylaştırıyor

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, engelli ve yaşlı seçmenlerin oy kullanma hakkını kısıtlamadan oy kullanabilmelerini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca, seçim günü oluşabilecek aksaklıklar veya her türlü destek için iletişim kurulabilecek. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin vatandaşlar için kurdukları destek ağına ilişkin açıklama da yapıldı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin önceliği engelli ve yaşlı seçmenlerin oy kullanma hakkını kısıtlamadan oy kullanabilmelerini sağlamak olmuştur. Gönüllüler, seçim günü boyunca görevlendirilen şoförlü arabalarıyla engelli ve yaşlı vatandaşları oy kullanacakları yerlere taşıyarak onların oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için hazırlıklarını tamamladı. Ankara'da seçim günü oluşabilecek aksaklıklar veya her türlü destek için 0850 241 07 20 numarasından Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ile iletişim kurulabilecek.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, vatandaşlar için kurdukları destek ağına ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklama şöyle:

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN VATANDAŞLARIN DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANMASINI DESTEKLENECEK.

"Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, seçimlerin demokratik ve adil bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yaptıkları önemli çalışmalara devam ediyor. Engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların oy kullanma sürecini kolaylaştırarak onların katılımını artıran Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, seçim günü sandık güvenliğini sağlamak ve olası sorunları çözmek için faaliyetlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin önceliği engelli ve yaşlı seçmenlerin oy kullanma hakkını kısıtlamadan oy kullanabilmelerini sağlamak olmuştur. Gönüllüler, seçim günü boyunca görevlendirilen şoförlü arabalarıyla engelli ve yaşlı vatandaşları oy kullanacakları yerlere taşıyarak onların oy kullanma sürecini kolaylaştırmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu sayede, toplumun her kesiminden vatandaşların demokratik haklarını kullanmasını desteklenecek.

"SEÇİM GÜNÜNDE YAŞANABİLECEK SORUNLARI ÇÖZMEK AMACIYLA SANTRAL ALANLAR OLUŞTURULDU"

Ayrıca, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından seçim gününde yaşanabilecek sorunları hızlı bir şekilde çözmek amacıyla santral alanlar oluşturuldu. Bu alanlarda, vatandaşların yaşadıkları sorunları bildirebilecekleri, yardım taleplerini iletebilecekleri ve gerektiğinde yönlendirilebilecekleri bir iletişim ağı kuruldu. Böylelikle, herhangi bir sorun yaşayan seçmenlerin sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturulacak.

"SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE OY KULLANMA NOKTALARINA GİDEMEYEN VATANDAŞLAR İÇİN ÖZEL ARAÇLAR TAHSİS EDİLMEKTE"

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin bir diğer önemli hizmeti ise hasta ve engelli taşıma desteği olacak. Bu kapsamda, sağlık sorunları nedeniyle oy kullanma noktalarına gidemeyen vatandaşlar için özel araçlar tahsis edilmekte ve onların oy kullanma haklarını kullanabilmeleri sağlanacak. Ayrıca, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için müşahitlik görevlerini üstlenmektedir. Gönüllüler, sandıkların başında görev alarak seçim sürecinin doğru ve dürüst bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Ankara'da seçim günü oluşabilecek aksaklıklar veya her türlü destek için 0850 241 07 20 numarasından iletişim kurulabilecek."