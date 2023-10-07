Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Kılıçdaroğlu burada, Gezi Parkı davasından tutuklu olan film yapımcısı Çiğdem Mater ve Yönetmen Mine Özerden'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonrası KIlıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bugün önce Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettik. Az önce Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e uğradık. Öncelikle şunu ifade edeyim hakkında soruşturma açıldığını duyduğu anda Çiğdem Hanım yurtdışından geldi. 'Hakkımda dava açılıyor. Ben de çıkacağım çünkü hiçbir suçum yok' diyor. Fakat yurtdışına kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Böyle bir adalet anlayışını dünyanın hiçbir demokrasisinde göremezsiniz. Yurtdışından geliyor, yargıç hayır sen kaçabilirsin diye tutukluyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bütün arzumuz ve bütün dileğimiz adaletin bu ülkede yeniden inşa edilmesi. Arzumuz yargının hiçbir etki altında kalmadan ve yargıçların da vicdani kanaatleri ve hukukun üstünlüğü ilkesine uyarak karar vermelerini düşünmektir. En büyük arzum bu. dedi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, Pazar günü yapılacak olan CHP İstanbul İl Kongresi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin soruya da cevap vermedi.