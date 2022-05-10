Kılıçdaroğlu: 'Gettolar oluşmaya başladı, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gettolar oluşmaya başladı. Buralar birer bomba gibi, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, sığınmacı krizine ilişkin olarak, "Her birimizin düşünceleri, endişeleri var. Ülkemize barışı getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden çıkarmak zorundayız. Biz neyi, nasıl yapacağımızı; hangi araçları, nasıl kullanacağımızı geniş kitlelere anlatıyoruz. Her birimize düşen sorumluluklar var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Biz komşumuzda olan savaşın bize yansımalarını her ortamda dile getirdik. Biz dile getirince suçladılar ama bugün tarih diyor ki; CHP doğruları söylemiş. Elini vicdanına koyup, CHP doğruları yapmış diyor. Suriye yönetimi ile savaştan sonra temasa geçtik. Yanlış yapıyorsunuz dedik, muhalefetle temasa geçtik. Sizlerin savaşının yansıması komşularda olumsuz olur dedik. İktidar yapmazken bizler düşündük. TBMM'ye önerge verdik. Suriye savaşı büyüyecek, dış politikanın milli bir eksene oturtulması lazım dedik. Böyle yetiştik, böyle öğrendik. Bunların tamamını reddettiler. Olayların çıktığı tarihten Mayıs 2022'ye kadar 432 araştırma önergesi veren CHP. Parlamento bilgilendirilmesi için gelip bilgi bile vermiyorlardı. 432 soru önergesine cevap verilmiş değil. Tek adam rejimi olsun her şey hızlı olacak diyordu. 432 arkadaşımızın verdiği önergeye cevap vermediler. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. İlk kez bu garip tablo ile karşı karşıyayız."

Arap dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için Arap dünyasının aktörlerini davet ettiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a mektup yazdım. Ağustos'ta 2012'de; 'Sayın Başbakan komşu Suriye'de gelişmeler güvenliği olmak üzere çok geniş kapsamda olumsuz etki yapmaya devam ediyor' diyorum ben. Hükümet olarak Suriye Konferansı toplayınca Suriye'de yaşanan dramı masaya yatırın. İslam örgütü gelsin, AB gelsin bu sorun nasıl aşılır bunu görüşün dedim. Olmadı. Erdoğan 5 Eylül'de meşhur lafını söyledi, 'Emevi Camii'nde namaz kılacağız' dedi. Devlet yönetimindeki şahsileşmesini görüyor musunuz? Bu anlayış Türkiye'yi buraya getirdi. Devlet yönetimde şahsileşme olmaz kibir olmaz. Beyefendi Emevi Camii'nde namaz kılacaktı, 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kaçak istilası altında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gettolar oluşmaya başladı. Buralar birer bomba gibi, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız. Sorumlu siyaset yapmalıyız. Gerginliğin arttırılmasının faydası yok. İki yılda göndereceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın. Suriyeliye anlattım. CHP köklü partidir, toplumu uyaran yapmadıklarını yapan toplantı yapan tek parti CHP'dir. Görüş gayet net, gidecekler. Bizim görüşümüz açık ve net 2 yıl içinde gidecekler, göndereceğiz. Sorumlu siyaset yapmalıyız bu süreçte, tertemiz alnına milletin ırkçılık sürmeyeceğiz, kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika