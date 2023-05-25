Kılıçdaroğlu geri dönüşüm işçileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sosyal güvencenin olması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya ilçesinin İmrahor semtinde geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan işçilerden biri, 5 yıl önce çöpte bulduğu Kılıçdaroğlu'nun portresinin çizili olduğu tabloyu kendisine hediye etti. Kılıçdaroğlu, teşekkür ederek tabloyu aldı. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Hacı Karaman ile görüşen Kılıçdaroğlu, işçilerin de sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İşçilerin, sosyal güvencelerinin olmadığını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Sosyal güvencenin olması lazım. Çünkü yeri zamanı gelince de emekli olmanız lazım. Onunla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım" dedi.

İşçilerden sandığa gitmelerini ve akrabalarını arayıp onların da oy kullanmalarını sağlamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Çok ayrıştık, kamplaştık, birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)

Haber: ANKARA, (DHA)

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