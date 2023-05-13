Kılıçdaroğlu gençlere Atatürk mesajı verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; "Mustafa Kemal Atatürk" notunu düşerek gençlere seslendiği bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs günü, Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler, unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk, bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet, yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler. Sizin vatanseverliğinizi, bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor, gençler. Çok heyecanlıyım, siz de heyecanlı olun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 01.00'de duyurduğu açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk" notunu düştüğü ve gençlere seslendiği bir videoda şunları söyledi:

"İLK YÜZYILDAKİ GİBİ ATATÜRK'Ü SADECE ANANLARDAN MI OLACAĞIZ YOKSA BU YÜZYILDA ANLAYANLARDAN MI? BU NESİL ANLAYANLARDAN OLACAK"

"İkinci yüzyıla giriyoruz gençler ve şimdi yeni bir neslimiz var. Sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Bakın, Atatürk yeniliklere açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık en az Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi. Üreten, çalışan, sanat yapan, bilime kafa yoran, bağımsız ve başı dik insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu. O, dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu. Peki, sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık. Sadece anar olduk. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, 'İçinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun' derdi. Bu olanlar için moralinizi bozmayın, derdi. Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklayın, derdi. Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın, derdi. Değişimin sırrı burada, derdi. Vatansever olun, derdi.

"EN YÜKSEK VATANSEVERLİK, RESMİ POLİTİKAYI KÖRÜ KÖRÜNE KABUL ETMEK DEĞİLDİR"

En yüksek vatanseverlik, resmi politikayı körü körüne kabul etmek değildir. Kendi topraklarındaki adaletsizlikleri, söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter ve enerjinizi 85 milyonu dünyayla rekabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız. Peki sonra ne olur? Zehir gibi gençlerinle bilimde çığır açarsın. Işıl ışıl çocuklarınla, sanatta, sporda bayrağını göğe sabitlersin. Markalara, buluşlara, dünyaya heyecan veren çözümlere imza atarsın. Dünyanın en saygın parasına, pasaportuna sahip olursun. Kimseye eyvallahın olmaz. İşte milliyetçilik budur, gençler. Onurlu, doğru ve vicdanıyla uyum içinde yaşamanın peşinde koşan insanların dayanışmasıdır, milliyetçilik.

"BÜTÜN DÜNYA SİZİ KONUŞACAK GENÇLER, SİZİN VATANSEVERLİĞİNİZİ"

15 Mayıs günü, Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler, unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk, bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet, yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler. Sizin vatanseverliğinizi. Bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor, gençler. Çok heyecanlıyım, siz de heyecanlı olun. Haydi, kalın sağlıcakla."