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Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm kahraman gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

19 Eylül Gaziler Günü Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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