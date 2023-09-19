Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm kahraman gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk'e Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.