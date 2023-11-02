Kılıçdaroğlu: Gazetecilik suç değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! Gazetecilik suç değildir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; gazeteciler Tolga Şardan'ın tutuklanması, Dinçer Gökçe'nin gözaltına alınmasının ardından gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! Gazetecilik suç değildir."