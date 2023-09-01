Kılıçdaroğlu, gazetecilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca organize edilen 'Gazeteci Buluşmaları'na katıldı. Buluşmada, Kılıçdaroğlu, yazılı, görsel ve internet medyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetecilerle bir araya geldi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca organize edilen "Gazeteci Buluşmaları"na katıldı.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Eren Erdem eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun, belirli aralıklarla yapılacak "Gazeteci Buluşmaları"nda yazılı, görsel ve internet medyasının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.