Kılıçdaroğlu: Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması utanç verici

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes öğrensin. Tolga Şardan'a 'Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz' cümlesinin onuru yeter" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı gerekçe gösterilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinin kararı ile tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim yalan söylüyor herkes öğrensin! Tolga Şardan'a 'Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz' cümlesinin onuru yeter."