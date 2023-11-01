Kılıçdaroğlu, Gazeteci Tolga Şardan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim, savcıları kızağa çeken saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim, savcıları kızağa çeken saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir" dedi.