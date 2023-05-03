Kılıçdaroğlu: 'Fındık 4 dolar olacak'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde fındık fiyatının 4 dolar olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da konuştu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarının fındık ve çay olduğuna değindi. Kılıçdaroğlu, "Fındık hangi dönem olursa olsun, ne olursa olsun karşılığı 4 dolar eşittir Türk lirası olacak. Unutmayın, bir tarafa yazın. 'Bay Kemal gelmişti, Ordu'da söylemişti' diyeceksiniz. 4 dolar eşittir Türk lirası karşılığı. Böylece bizim insanımız da kazanacak. Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Bizim insanımızın alın teridir ve onun kazanması. Emek ürünü, alın teri bu. Bunun karşılığını mutlaka ama mutlaka fındık üreticisine vereceğim. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Yine aynı şekilde 170 lira gibi bir destekleme veriyorlar. Yıllardır hiç değişmedi. Hep aynı fiyat. ya her şey değişti kardeşim. Neden bu fındık üreticisinin fiyatı bir türlü değişmiyor? Tavan fiyatı neden değişmiyor? Ürünün karşılığı neden bir türlü ödenmiyor? Hiç endişe etmeyin, meraklanmayın ödeyeceğiz" diye konuştu.

Mitingde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da birer konuşma yaptı. - ORDU