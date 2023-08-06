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Kılıçdaroğlu, Faruk Özdemir'e başsağlığı diledi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut İlçe Kongresinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden başkan adayı Faruk Özdemir'e başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut İlçe Kongresinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden başkan adayı Faruk Özdemir'e rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özdemir'e, Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

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