Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, euronun düşmesiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 'Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz" mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, euronun düşmesiyle ilgili Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!"