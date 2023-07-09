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Kılıçdaroğlu, eski çalışma arkadaşının cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu, eski çalışma arkadaşının cenazesine katıldı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) iş arkadaşı Tuncer Dönmez'in cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, eski çalışma arkadaşının cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) iş arkadaşı Tuncer Dönmez'in cenazesine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, SSK'da devlet memuru olduğu dönemden iş arkadaşı Tuncer Dönmez vefat etti. Dönmez için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu da katıldı. Cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Görüntü dökümü:

- Cenaze namazı

- Helallik istenmesi

- Genel ve detay

Haber: Elif ER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ssk Politika Haberler

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