Kılıçdaroğlu, Erzurum'da belediye araçlarının miting alanına park edilmesine tepki gösterdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da miting düzenleyeceği alana belediye araçlarının park edilmesine tepki göstererek, " Erzurum'un AK Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz, bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'da miting düzenleyeceği alana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların park edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erzurum'un AK Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz, bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider."

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da miting düzenleyeceği alana park edilen belediye araçlarının görüntüsünü Twitter hesabında yayınlamış ve "Erzurumlu hemşerilerimle saat 18: 00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18: 00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" demişti.