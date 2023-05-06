Kılıçdaroğlu Erzincan'da miting düzenledi

Haber : EMRE SERCAN İKE - Kamera: AZİZ METİN TURAN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan mitingi öncesinde yaşlı bir vatandaş "Bugün de yarın da yaşasın halk, artık sıra senin Kılıçdaroğlu milletin haline bak" sözlerini de içeren bir şiir okudu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzincan'da miting düzenlediği. Mitinge katılan yurttaşlar, miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir vatandaş, "Bahar geleceği için, Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya geldik. İnşallah bahar gelecek" dedi. Bir başka vatandaş ise "Artık adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, doğruluk istiyoruz: Kılıçdaroğlu, geliyor gelmekte olan. Sana söz, yine baharlar gelecek" dedi. Başka bir Erzincanlı, "Hak, hukuk için buradayız. Adalet için buradayız. Adalet yok. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Hakkını alamıyorsun. Bu düzene son vereceğiz. Yeni bir düzen kuracağız, temiz bir düzen. Yeni nesle bir şey vermemiz lazım. Üç tane diploma, dört tane diploma var atanmıyor. Dayısı var, atanıyor. Hayalleri kırık. Bu gençler için bir şey yapmalıyız. Gelen nesle bir şey vermeliyiz" diye konuştu. Bir başka vatandaş, "En büyük isteğimiz pironun başa gelmesi. O gelince her şey yoluna girecek, her şey düzene girecek" ifadelerini kullandı. Yaşlı bir teyze ise şu şiiri okudu:

"Tanrı ile bir soydanım, bir yanardağdır kanım. Demir gibi dört yanım, Türk'üm içimiz dolu. Kılıçdaroğlu en ileride, gün gibidir her yerde. Biz varız bin eserde, Türk'üm içimiz dolu. Bugün de yarın da yaşasın halk, artık sıra senin Kılıçdaroğlu milletin haline bak."