Kılıçdaroğlu: Erdoğan, eleştirdiği her şeye bizzat kendisi dönüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kan kusup kızılcık şerbeti içtik; ama değişmeyi bildik ve başardık. Kolay olmadı bu dostlar, her taraftan şikayetler geldi. Şimdi CHP gerçek anlamda halkın partisidir. Biz böyle yaptık. Peki Erdoğan ne yaptı? Eleştirdiği her şeye şimdi bizzat kendisi dönüştü" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP olarak demokrasinin olduğuna inandıklarını ve temel sloganlarının 'İkinci yüzyılda cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak' olduğunu söyleyerek, "Yeni bir yüzyıla güzelce gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değinen Kılıçdaroğlu, "CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşleri, yol arkadaşları. Haliyle CHP; rahmetlinin, şehidin hakkını savunacaktır. Açık söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Bahçeli madem bu kadar bağırıyor çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım; yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. Mafya ile fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettiler, bilmiyor muyuz sanıyorsun? Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Biz Sinan'ın kızlarına mutlaka adaleti getireceğiz" dedi.