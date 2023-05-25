Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a teröristlerle iş birliği yaptığını iddia ederek meydan okudu. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt vermedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a; "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle iş birliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim" diye seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TRT'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu propaganda konuşmasında; Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT'den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım, devletin televizyonu TRT'de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal'den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün… Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir" demişti.

Erdoğan, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ve TRT'de yaptığı konuşmaya bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması"nda "TRT'de bizim terör örgütleri ile görüştüğümüzü söylüyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleri ile temsilcileri ile görüşme yaptığımızı ispatlamak müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan namertsin... Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok" yanıtını verdi.

"ÇIK KARŞIMA"

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın bu sözlerine şu karşılığı verdi:

"Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle iş birliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!"