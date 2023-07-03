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Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu başdanışman olarak atadı

Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu başdanışman olarak atadı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Engin Özkoç'u 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Engin Özkoç Politika Haberler

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