Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu başdanışman olarak atadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Engin Özkoç'u 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir" denildi.