Kılıçdaroğlu, Engellilerle İlgili Açıklama Yaptı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; 'Engelliler ve Aileleri' notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız… Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar olarak, hak ettikleri gibi insanca yaşayacak. Yani özetle, tüm yaşlılar ve tüm engelliler için de baharlar gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında saat 00.30'da engellilerle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Engelliler ve Aileleri' notuyla yayınladığı videoda; iktidara geldiklerinde engellilerle ilgili yapacaklarını dokuz maddede anlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TÜM ENGELLİLERİN VERİLERİNİ İÇEREN GÜNCEL BİR VERİ TABANI OLUŞTURULMADAN HAK TEMELLİ KAMUSAL HİZMET BAŞLAYAMAZ. SADECE BU BİLE BU İKTİDARIN, MİLYONLARCA İNSANIMIZI BİREY OLARAK DEĞİL DETAY OLARAK GÖRDÜĞÜNÜN İSPATI"

"Sevgili halkım. Bugün, nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum. Çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı, 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri. Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile bu iktidarın, milyonlarca insanımızı birey olarak değil detay olarak gördüğünün ispatı. Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı?

"BELEDİYELERİMİZ, SOSYAL YARDIMLARI TAM 4 KATINA ÇIKARDI"

'Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü' diye bir sürü iftira attı, durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine 'Bay Kemal gelirse aylıklarını kesecek' dediler. 'Bakım desteği kesilecek. Yardımlar kesilecek' dediler. Be iftiracılar, be yalancılar. Oysa, bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler. Belediyelerimiz, sosyal yardımları tam 4 katına çıkardı. Evet, tam 4 katına.

"İLK İŞ ENGELLİ YOKSULLUĞUNA EL ATACAĞIZ. ENGELLİ AYLIKLARI VE BAKIM YARDIMLARI İÇİN ENFLASYONU DİKKATE ALACAK ŞEKİLDE KANUN ÇIKARACAĞIZ"

Peki bizim iktidarımızda var olan yardımların üstüne ne konulacak? Dokuz maddede hızla aktarıyorum. Bir. İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Bu aylıkları ve yardımları asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yardımlar, öyle Bay Kemal'in de iki dudağına bırakmayacak. Net kanun olacak. İki. Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek ve Aile Destekleri Sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak. Üç. Protez ve ortezlerin, SGK katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.

"KAMUDA 12 BİN ENGELLİNİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Dört. Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, belediyelerimiz bu hizmeti başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Artık, Türkiye'nin her yerine yayacağız bunu. Beş. Dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma imkanlarını dikkate alarak, kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız. Altı. Down sendromlu çocukların hayata katılımı ve ailelerinin destek alması için altyapıyı hızla güçlendireceğiz.

"BU ÜLKEDE ENGELLİLER ARTIK EŞİT YURTTAŞLAR OLARAK, HAK ETTİKLERİ GİBİ İNSANCA YAŞAYACAK"

Yedi. Engelli raporlarında keyfi değerlendirmelerin büyük mağduriyetler yarattığını biliyoruz. Biz, adil ve etkin bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'ni hayata geçireceğiz. Keyfi rapor çilesi kesinlikle son bulacak. Sekiz. Bakın, engelliler en temel haklardan olan eğitimden de mahrum kalıyorlar. Sadece yüzde 6,5'u lise, yüzde 2,6'sı üniversite mezunu. Çünkü engelliler için eğitim de engellerle dolu. Biz okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız. Engelli çocukların örgün eğitim dışındaki rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 saate çıkaracağız. En önemlisi dokuz. Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar olarak, hak ettikleri gibi insanca yaşayacak. Yani özetle, tüm yaşlılar ve tüm engelliler için de baharlar gelecek. Sana söz."